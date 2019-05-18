Рафаэль Надаль взял реванш у Стефаноса Циципаса за мадридский полуфинал и обыграл грека на аналогичной стадии в Риме – 6:3, 6:4.

Восьмикратный чемпион Italian Open в 11-й раз сыграет в решающем матче в Риме. Более того: это его 50-й финал турниров серии «Мастерсов». Он сравнялся с лидером – Роджером Федерером.

При этом у Рафы лучше реализация в решающих матчах. Федерер из 50 финалов АТР-1000 выиграл 28 при 22 поражениях. У Надаля уже 33 победы.

В финале Надаль сыграет либо с Новаком Джоковичем, либо с Диего Шварцманом.

Восемь титулов Надаля – рекорд итальянского «Мастерса».

Качай приложение Eurosport для iOS или Android