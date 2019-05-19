Сербский теннисист Новак Джоковича во время полуфинального матча против Диего Швармана угодил мячом в голову болбою.

Ноле тянулся за мячом после уходящей подачи аргентинца, но тот свалился с ракетки и направился в сторону подающего мячи парня. Болбой успел отвернулся, и удар пришелся в затылок, а не по лицу. 31-летний Джокович немедленно подбежал к пострадавшему и узнал о его самочувствии. Только после этого поединок продолжился.

Джокович прошел Шварцмана (6:3, 6:7(2), 6:3) и сыграет в финале «Мастерса» с Рафаэлем Надалем.

Серб идет первым в текущем рейтинге ATP.

Невероятный розыгрыш в исполнении Джоковича, решивший исход матча против Шварцмана

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