Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Риме – 6:0, 4:6, 6:1.

Это первый случай в истории их очных поединков, когда одна из партий была выиграна под ноль. Надаль взял восьмой титул в столице Италии.

Рафа по ходу встречи наиграл на 17 брейк-пойнтов (реализовано 11), у Джоковича всего одно из двух реализованных брейковых очков. Еще у Ноле ужасный процент выигранных очков на второй подаче – 29%.

Надаль взял первый грунтовый титул в сезоне-2019.

Счет их личных встреч стал 28-26 в пользу сербского теннисиста.

Надаль – второй после Федерера теннисист с 50 финалами «Мастерсов»

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