Eurosport
Надаль повесил Джоковичу баранку в первом сете и взял титул в Риме
Первые 6:0 в их противостоянии.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Риме – 6:0, 4:6, 6:1.
Это первый случай в истории их очных поединков, когда одна из партий была выиграна под ноль. Надаль взял восьмой титул в столице Италии.
Рафа по ходу встречи наиграл на 17 брейк-пойнтов (реализовано 11), у Джоковича всего одно из двух реализованных брейковых очков. Еще у Ноле ужасный процент выигранных очков на второй подаче – 29%.
- Надаль взял первый грунтовый титул в сезоне-2019.
- Счет их личных встреч стал 28-26 в пользу сербского теннисиста.
Надаль – второй после Федерера теннисист с 50 финалами «Мастерсов»
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