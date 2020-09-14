В стартовом матче «Мастерса» в Риме российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Шуай Чжан – 6:4, 6:7(5), 6:1. Соперницей россиянки по второму кругу станет четвертая сеяная, украинка Элина Свитолина.

В мужской сетке турнира москвич Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду со счетом 3:6, 6:3, 1:6.

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  • В мужской сетке среди россиян остался только Андрей Рублев, чей соперник еще не определился.

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