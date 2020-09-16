Во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме 34-летний испанец уничтожил полуфиналиста US Open-2020 Пабло Каррено Бусту со счетом 6:1, 6:1. Надаль дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Соперник не подал ни одного эйса и лишь однажды ошибся на подаче, но не реализовал единственную возможность сделать брейк.