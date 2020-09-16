Чемпион 19 турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль триумфально вернулся на корт после семимесячного локдауна, вызванного пандемией коронавируса.
Во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме 34-летний испанец уничтожил полуфиналиста US Open-2020 Пабло Каррено Бусту со счетом 6:1, 6:1. Надаль дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Соперник не подал ни одного эйса и лишь однажды ошибся на подаче, но не реализовал единственную возможность сделать брейк.
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- Во втором круге Рафа сыграет с победителем матча Милош Раонич – Душан Лайович.
- Надаль пропускал US Open из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в США.
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