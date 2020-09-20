Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль неожиданно остался за бортом полуфинала «Мастерса» в Риме, уступив Диего Шварцману со счетом 2:6, 5:7.

Бой продолжался 2 часа 4 минуты, в течение которых Рафа избежал двойных ошибок, дважды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта. Но Шварцман ответил пятью брейками (из девяти брейк-пойнтов) при отсутствии двойных и эйсов.

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Шварцман втянул Надаля в длинные розыгрыши и сотворил сенсацию

Шварцман впервые в карьере обыграл Надаля после девяти поражений в очных встречах – 1-9. Более того, в предыдущих встречах аргентинец взял всего два сета у Рафы.

  • Полуфинальные пары сложились следующим образом: Денис Шаповалов (Канада, 12) – Диего Шварцман (Аргентина, 8), Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия).
  • Надаль побеждал в Риме два предыдущих сезона.
  • 27 сентября стартует Открытый чемпионат Франции.

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