Серб Новак Джокович вышел в финал турнира в Риме, обыграв в полуфинальном матче норвежца Каспера Рууда.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой Джоковича в двух сетах – 7:5, 6:3. В финале турнира в Риме Джокович встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) – Диего Шварцман (Аргентина).
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- Ранее Джокович был дисквалифицирован с US Open за неумышленный удар мячом в линейного арбитра.
- Новак – первая ракетка мира, победитель 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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