Серб Новак Джокович вышел в финал турнира в Риме, обыграв в полуфинальном матче норвежца Каспера Рууда.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой Джоковича в двух сетах – 7:5, 6:3. В финале турнира в Риме Джокович встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) – Диего Шварцман (Аргентина).