АТР официально зафиксировал 287-ю неделю Новака Джоковича на вершине мирового рейтинга. Благодаря этому серб обошел экс-рекордсмена Пита Сампраса и вышел на чистое второе место.
Теперь Ноле уступает только Роджеру Федереру: швейцарский теннисист в общей сложности носил звание первой ракетки планеты 310 недель.
- 21 сентября Новак сыграет с Диего Шварцманом за титул на «Мастерсе» в Риме.
- В случае победы Джокович обойдет Рафаэля Надаля по победам на турнирах серии АТР 1000: сейчас у серба и испанца по 35 титулов такого уровня.