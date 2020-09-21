АТР официально зафиксировал 287-ю неделю Новака Джоковича на вершине мирового рейтинга. Благодаря этому серб обошел экс-рекордсмена Пита Сампраса и вышел на чистое второе место.

Теперь Ноле уступает только Роджеру Федереру: швейцарский теннисист в общей сложности носил звание первой ракетки планеты 310 недель.

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  • 21 сентября Новак сыграет с Диего Шварцманом за титул на «Мастерсе» в Риме.
  • В случае победы Джокович обойдет Рафаэля Надаля по победам на турнирах серии АТР 1000: сейчас у серба и испанца по 35 титулов такого уровня.

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