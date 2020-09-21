Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем «Мастерса» в Риме.

В финальном матче 33-летний серб одолел аргентинского теннисиста Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. В стартовом сете аргентинец вел 3-0 с двумя брейками, но не удержал преимущество.

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Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник отметился одним эйсом, тремя ошибками на подаче и реализацией трех брейк-пойнтов из шести.

Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в рекордный 36-й раз и в пятый раз взял титул Рима.

Шварцман в четвертьфинале обыграл Рафаэля Надаля.

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