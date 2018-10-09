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Рохан Бопанна / Эдуар Роже-Васслан - Ян-Леннард Штруфф / Ben McLachlan

ATP Masters Шанхай пары - 9 октября 2018

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Рохан Бопанна / Эдуар Роже-Васслан – Ян-Леннард Штруфф / Ben McLachlan на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 9 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Рохан Бопанна / Эдуар Роже-Васслан и Ян-Леннард Штруфф / Ben McLachlan, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.