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Николоз Басилашвили - Александр Зверев
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2018
Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 10 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Николоз Басилашвили и Александр Зверев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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