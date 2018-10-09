09.10.18 - Qizhong Forest Sports City Arena
Д. ШаповаловДенис Шаповалов
Не ранее
6:00
Н. БасилашвилиНиколоз Басилашвили
ATP Masters Шанхай • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Денис Шаповалов - Николоз Басилашвили
ATP Masters Шанхай - 9 октября 2018

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Денис Шаповалов – Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 9 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Денис Шаповалов и Николоз Басилашвили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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