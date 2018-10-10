10.10.18 - Grandstand
Р. БаутистаРоберто Баутиста
Не ранее
8:00
М. МакдональдМаккензи Макдональд
ATP Masters Шанхай • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Роберто Баутиста - Маккензи Макдональд
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2018

Это Теннис, и это Шанхай! Следите за матчем Роберто Баутиста – Маккензи Макдональд на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 10 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Роберто Баутиста и Маккензи Макдональд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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