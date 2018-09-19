Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Шанхае

Рафаэль Надаль не поедет на турниры в Пекине и Шанхае.

«Всем привет. Как вы знаете, я был вынужден сняться с полуфинала US Open, а в прошлый понедельник я был в Барселоне, где врачи осмотрели мое колено.

Хотя в дискомфорте в колене нет ничего нового, мы с командой и врачами совместно решили пропустить тур по Азии, чтобы залечить колено.

Я сожалею, что не смогу побыть вместе с моими болельщиками в Китае, которых так много и которые вместе с организаторами турниров в Пекине и Шанхае всегда относились ко мне и моей команде с огромными вниманием», – написал Надаль.

Поскольку Рафа не поедет в Шанхай, впервые за всю историю рейтинга АТР (введен в 1973 году) за 52 недели не будет ни одной встречи первой и второй ракеток мира. Последняя битва лидеров произошла в Шанхае в 2017-м, когда Роджер Федерер победил Надаля в финале.

В начале сентября Надаль не доиграл полуфинал US Open-2017 против Хуана Мартина дель Потро и не защитил титул.

У Надаля 8760 очков, у Федерера – 6900, у Новака Джоковича – 6445.

«Он уже давно выше целого вида спорта». Кто лучший теннисист столетия: Федерер, Надаль или Джокович

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен