Зверев настолько безумно радовался победе над Басилашвили, что до ужаса напугал болбоя

Немецкий теннисист Александр Зверев расправился с грузином Николозом Басилашвили во втором круге турнира в Шанхае – 7:5, 6:4.

Зверев так радовался успеху, что до смерти напугал болбоя – у юноши едва не случился сердечный приступ от диких эмоций теннисиста.

В следующем раунде Зверев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

Турнир в Шанхае завершится 14 октября.

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