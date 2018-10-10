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Зверев настолько безумно радовался победе над Басилашвили, что до ужаса напугал болбоя
Немцу нужно быть поаккуратней с эмоциями.
Немецкий теннисист Александр Зверев расправился с грузином Николозом Басилашвили во втором круге турнира в Шанхае – 7:5, 6:4.
Зверев так радовался успеху, что до смерти напугал болбоя – у юноши едва не случился сердечный приступ от диких эмоций теннисиста.
- В следующем раунде Зверев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.
- Турнир в Шанхае завершится 14 октября.
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