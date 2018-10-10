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Зверев настолько безумно радовался победе над Басилашвили, что до ужаса напугал болбоя

Зверев настолько безумно радовался победе над Басилашвили, что до ужаса напугал болбоя
Eurosport

36 мин. назад

Немцу нужно быть поаккуратней с эмоциями.

Немецкий теннисист Александр Зверев расправился с грузином Николозом Басилашвили во втором круге турнира в Шанхае – 7:5, 6:4.

Зверев так радовался успеху, что до смерти напугал болбоя – у юноши едва не случился сердечный приступ от диких эмоций теннисиста.

  • В следующем раунде Зверев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.
  • Турнир в Шанхае завершится 14 октября.

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