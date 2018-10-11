Уникальный дроп-шот Даниила Медведева, после которого у Роджера Федерера чуть не лопнули глаза

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае вторая ракетка мира Роджер Федерер победил русского теннисиста Даниила Медведева, который занимает 22 место в мировом рейтинге (6:4, 4:6, 6:4).

Соперники выдали потрясающее двухчасовое в шоу, украшением которого стал розыгрыш во втором сете. Федерер исполнил обводящий удар, Даниил чудесным образом среагировал, а дальше началась магия.

Мяч после касания ракетки Медведева перелетел на сторону соперника и за счет обратного вращения вернулся в поле русского теннисиста. Федерер поаплодировал мастерству Даниила.

Счет в личных встречах стал 1-0 в пользу швейцарца.

Роджер исполнил 10 эйсов в матче, организовал 3 брейка, и ни разу не ошибся при подаче.

Даниил 5 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта.

В третьем круге Шанхая Федерер сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

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