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Уникальный дроп-шот Даниила Медведева, после которого у Роджера Федерера чуть не лопнули глаза
Жаль только, что Даниил проиграл в итоге.
Во втором круге «Мастерса» в Шанхае вторая ракетка мира Роджер Федерер победил русского теннисиста Даниила Медведева, который занимает 22 место в мировом рейтинге (6:4, 4:6, 6:4).
Соперники выдали потрясающее двухчасовое в шоу, украшением которого стал розыгрыш во втором сете. Федерер исполнил обводящий удар, Даниил чудесным образом среагировал, а дальше началась магия.
Мяч после касания ракетки Медведева перелетел на сторону соперника и за счет обратного вращения вернулся в поле русского теннисиста. Федерер поаплодировал мастерству Даниила.
Счет в личных встречах стал 1-0 в пользу швейцарца.
- Роджер исполнил 10 эйсов в матче, организовал 3 брейка, и ни разу не ошибся при подаче.
- Даниил 5 раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта.
- В третьем круге Шанхая Федерер сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
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