Getty Images

Новак Джокович станет второй ракеткой мира благодаря финалу Шанхая

Джокович станет второй ракеткой мира благодаря финалу Шанхая
Eurosport

32 мин. назад

Первая строчка тоже все ближе.

Новак Джокович разгромил Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае со счетом 6:2, 6:1. Благодаря этом результату 15 октября серб выйдет на второе место в рейтинге АТР.

В другом полуфинале действующий чемпион Шанхая Роджер Федерер проиграл Борне Чоричу - 4:6, 4:6. Швейцарец потерял 640 очков и его отставание от Новака составит 785 баллов (если серб проиграет в финале) или 1185 (если Ноле возьмет титул).

  • Финал Джокович – Чорич состоится 14 октября.
  • В случае успеха серб приблизится к первой ракетке мира Рафаэлю Надалю на расстояние в 215 баллов.
  • В мае Новак шел 22-м в мировом рейтинге. С того момента он выиграл Уимблдон, US Open и «Мастерс» в Цинциннати.
Eurosport в инстаграме

Наш инстаграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Россия и Турция пронзят друг друга, немцы не вкрутят больше двух мячей

01:20
Популярные видео
«При подготовке к роли он посмотрел все бои Емельяненко». Искрометные факты про драки в кино
2 671 просмотров6 ч
Два дебютных гола Усэйна Болта в профессиональном футболе
9 381 просмотровВчера в 13:54
А еще вам может понравиться