Новак Джокович станет второй ракеткой мира благодаря финалу Шанхая

Новак Джокович разгромил Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Шанхае со счетом 6:2, 6:1. Благодаря этом результату 15 октября серб выйдет на второе место в рейтинге АТР.

В другом полуфинале действующий чемпион Шанхая Роджер Федерер проиграл Борне Чоричу - 4:6, 4:6. Швейцарец потерял 640 очков и его отставание от Новака составит 785 баллов (если серб проиграет в финале) или 1185 (если Ноле возьмет титул).

Финал Джокович – Чорич состоится 14 октября.

В случае успеха серб приблизится к первой ракетке мира Рафаэлю Надалю на расстояние в 215 баллов.

В мае Новак шел 22-м в мировом рейтинге. С того момента он выиграл Уимблдон, US Open и «Мастерс» в Цинциннати.

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