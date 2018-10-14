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Новак Джокович выиграл «Мастерс» в Шанхае и обошел в рейтинге Роджера Федерера

Джокович выиграл «Мастерс» в Шанхае и обошел в рейтинге Федерера
Eurosport

1 час назад

Теперь серб – вторая ракетка мира.

Матч длился 1 час 37 минут. По сумме двух сетов Джокович оказался сильнее Чорича – 2:0 (6:3, 6:4).

Новак реализовал 2 брейка из 9 (у противника – ни одного), вкрутил 7 эйсов (3 у Борны) и не допустил ни одной двойной ошибки (1 у хорвата). У Джоковича потрясающий показатель выигрыша на первой подаче – 91%.

Счет в противостоянии Новака и Борны стал 3-0. Хорват пока не выиграл ни одного сета.

  • По итогам турнира Новак поднялся на вторую строчку ATP, сместив с нее Роджера Федерера.
  • Первое место по-прежнему занимает Рафаэль Надаль.
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