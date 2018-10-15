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Хуан Мартин дель Потро пропустит до 5 месяцев из-за трещины в коленной чашечке
Здоровья, По.
Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро прошел медобследование по поводу травмы в матче третьего раунда «Мастерса» в Шанхае против хорвата Борны Чорича.
Спортсмену диагностировали трещину в коленной чашечке. Если ему не потребуется операция, то он пропустит около 6 недель. В случае операции Дель Потро проведет вне игры 4-5 месяцев.
- Чорич дошел до финала, где уступил Новаку Джоковичу.
- Дель Потро занимает четвертую строчку в рейтинге ATP.
- Хуан Мартин пропустил несколько сезонов из-за проблем с запястьем. В сентябре он впервые за 9 лет сыграл в финале «Шлема».
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