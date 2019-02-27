Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ф.Вердаско
62
77
4
Т.Фритц
✓
77
65
6
6 октября 2019 г.Center
Матч
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Онлайн - Фернандо Вердаско - Тэйлор Фритц
ATP Masters Шанхай - 06 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фернандо Вердаско - Тэйлор Фритц на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 06 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг38
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
3
6
Ф.Вердаско
4
6
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
3
6
3
К.Гарин
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин
2
5
Ф.Вердаско
✓
6
7
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
4
3
Ф.Крайинович
✓
3
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
✓
6
6
С.Дарсис
2
2
Больше матчей
Тэйлор
Фритц
Фритц
США
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст21
ATP рейтинг31
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
3
4
Р.Опелка
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
5
5
А.Бублик
✓
4
7
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес
✓
3
6
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
4
6
Т.Фритц
4
6
4
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
✓
6
7
Т.Фритц
3
5
Больше матчей
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