ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

Ч.Ли VS Л.Пуй

8 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Чжэ Ли - Люка Пуй

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэ Ли - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Чжэ Ли
Чжэ
Ли
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
235
Последние матчи
Больше матчей
Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
24
Последние матчи
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