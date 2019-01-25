ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Ч.Ли VS Л.Пуй
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Чжэ Ли - Люка Пуй
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэ Ли - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Чжэ
Ли
Ли
Китай
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст33
ATP рейтинг235
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Пуй
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- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
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