ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Рублев VS Б.Чорич
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Андрей Рублев - Борна Чорич
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Борна Чорич на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг35
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
3
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
✓
6
7
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
7
А.Рублев
4
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Беранкис
4
77
1
А.Рублев
✓
6
65
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко
6
0
4
А.Рублев
✓
4
6
6
Больше матчей
Борна
Чорич
Чорич
Хорватия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст22
ATP рейтинг14
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Даниэль
✓
6
4
77
Б.Чорич
4
6
65
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Де Минаур
✓
6
4
6
Б.Чорич
2
6
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.У
3
3
Б.Чорич
✓
6
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
Б.Чорич
3
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Чорич
✓
3
77
6
Ж.Соуза
6
65
1
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