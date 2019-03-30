ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Де Минаур VS Д.Изнер

8 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Алекс Де Минаур - Джон Изнер

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Джон Изнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алекс Де Минаур
Алекс
Де Минаур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
25
Последние матчи
Больше матчей
Джон Изнер
Джон
Изнер
СШАСША
  • Рост (м)
    2.08
  • Вес (кг)
    108
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
19
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Джон Изнер заключил контракт со спортивным напитком DEFY на основе конопли

24/07/2019

Новая разработка Hawk-Eye оставит лайнсменов без работы – Уимблдон

Уимблдон
08/07/2019
play
Видео

2 сета, в которых Федерер имел много поводов победно потрясти кулачком в воздухе

ATP Masters Майами
31/03/2019

Роджер Федерер: «Никогда не хотел играть по 30 турниров в году, как Евгений Кафельников»

ATP Masters Майами
30/03/2019