ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Де Минаур VS Д.Изнер
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Джон Изнер
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Джон Изнер на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг25
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
3
78
68
Л.Харрис
✓
6
66
710
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Финал
А.Маннарино
64
4
А.Де Минаур
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Де Минаур
✓
6
6
Р.Баутиста
2
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Де Минаур
✓
6
4
6
Б.Чорич
2
6
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
4
6
6
Э.Маррей
6
2
4
Больше матчей
Джон
Изнер
Изнер
США
- Рост (м)2.08
- Вес (кг)108
- Возраст34
ATP рейтинг19
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Изнер
63
3
С.Циципас
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
77
7
Д.Эванс
63
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
4
77
3
Д.Изнер
✓
6
65
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
713
65
64
Е.Герасимов
✓
611
77
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Изнер
5
6
66
4
М.Чилич
✓
7
3
78
6
Больше матчей
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