ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Баутиста VS ...
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Роберто Баутиста - ...
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Баутиста - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роберто
Баутиста
Баутиста
Испания
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст31
ATP рейтинг10
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
62
1
A
С.Куэрри
✓
77
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Де Минаур
✓
6
6
Р.Баутиста
2
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Сеппи
2
2
Р.Баутиста
✓
6
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар
5
5
Р.Баутиста
✓
7
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
3
6
6
3
6
Р.Баутиста
6
1
4
6
3
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