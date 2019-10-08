ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд

... VS ...

10 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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