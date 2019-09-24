ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд
Д.Медведев VS В.Поспишил
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - Вашек Поспишил
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Вашек Поспишил на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
6
6
К.Норри
3
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
Б.Чорич
3
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
7
7
Е.Герасимов
5
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
7
А.Рублев
4
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
7
6
Е.Донской
5
3
Больше матчей
Вашек
Поспишил
Поспишил
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст29
ATP рейтинг248
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
3
5
В.Поспишил
✓
6
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
77
6
Д.Шварцман
62
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
3
6
5
Д.Томпсон
✓
6
3
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
✓
6
64
6
6
В.Поспишил
3
77
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
Больше матчей
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