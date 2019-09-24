ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд

Д.Медведев VS В.Поспишил

10 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Даниил Медведев - Вашек Поспишил

ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Вашек Поспишил на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Вашек Поспишил
Вашек
Поспишил
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
248
Последние матчи
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