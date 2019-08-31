ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Зверев VS Ж.Шарди

9 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Александр Зверев - Жереми Шарди

ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александр Зверев
Александр
Зверев
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей
Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
71
Последние матчи
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