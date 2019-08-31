ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Зверев VS Ж.Шарди
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Александр Зверев - Жереми Шарди
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
✓
78
6
А.Зверев
66
4
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Куэрри
63
2
А.Зверев
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
3
1
А.Зверев
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
3
2
А.Зверев
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Зверев
6
2
4
3
Д.Шварцман
✓
3
6
6
6
Больше матчей
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг71
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
6
77
К.Эдманд
4
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
✓
77
77
Ж.Шарди
6
65
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
67
6
77
М.Чеккинато
79
3
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
✓
6
6
63
6
Ж.Шарди
4
3
77
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди
✓
3
6
66
6
6
Больше матчей
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