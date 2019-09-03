Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
В.Поспишил
✓
77
6
Д.Шварцман
62
2
7 октября 2019 г.Show Court 3
Матч
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Комментарии
Онлайн - Вашек Поспишил - Диего Шварцман
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вашек Поспишил - Диего Шварцман на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Вашек
Поспишил
Поспишил
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст29
ATP рейтинг248
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
3
6
5
Д.Томпсон
✓
6
3
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
✓
6
64
6
6
В.Поспишил
3
77
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
63
77
В.Поспишил
2
77
63
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
5
6
6
6
В.Поспишил
7
2
4
3
Больше матчей
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг16
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
77
66
6
Д.Шварцман
62
78
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
3
6
Ф.Вердаско
4
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
4
5
2
Р.Надаль
✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Зверев
6
2
4
3
Д.Шварцман
✓
3
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
✓
6
6
6
Т.Сандгрен
4
1
3
Больше матчей
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