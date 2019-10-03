Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Ф.Фоньини
✓
77
2
77
Э.Маррей
64
6
62
8 октября 2019 г.Show Court 3
Матч
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Комментарии
Онлайн - Фабио Фоньини - Энди Маррей
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - Энди Маррей на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фабио
Фоньини
Фоньини
Италия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)74
- Возраст32
ATP рейтинг12
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
✓
6
6
С.Куэрри
4
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
3
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
4
6
66
Ф.Фоньини
✓
6
4
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
3
4
78
3
Р.Опелка
✓
6
6
66
6
Больше матчей
Энди
Маррей
Маррей
Великобритания
- Рост (м)1.9
- Вес (кг)84
- Возраст32
ATP рейтинг289
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
2
6
6
Х.Лондеро
6
2
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим
✓
6
77
Э.Маррей
2
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
66
77
1
Э.Маррей
✓
78
64
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
77
79
М.Берреттини
62
67
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
4
6
6
Э.Маррей
6
2
4
Больше матчей
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