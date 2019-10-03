Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Ф.Фоньини
77
2
77
Э.Маррей
64
6
62
8 октября 2019 г.Show Court 3
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Онлайн - Фабио Фоньини - Энди Маррей

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - Энди Маррей на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фабио Фоньини
Фабио
Фоньини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей
Энди Маррей
Энди
Маррей
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.9
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
289
Последние матчи
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