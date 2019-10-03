Смотри также

Онлайн - Фабио Фоньини - Энди Маррей

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - Энди Маррей на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.