ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд
Н.Басилашвили VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Николоз Басилашвили - ...
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг26
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
✓
6
1
6
Б.Пэр
4
6
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
4
6
6
Р.Албот
6
1
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
6
3
2
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ж.Тсонга
✓
5
6
4
Н.Басилашвили
7
3
1
A
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