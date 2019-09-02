ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

Я.Штруфф VS М.Берреттини

8 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Маттео Берреттини

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
37
Последние матчи
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Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
13
Последние матчи
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