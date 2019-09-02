ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Штруфф VS М.Берреттини
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Маттео Берреттини
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг37
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
6
64
3
Г.Соэда
✓
4
77
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
63
4
П.Эрбер
✓
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
6
77
77
Я.Штруфф
3
64
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
6
К.Рууд
4
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев
✓
6
6
Я.Штруфф
2
1
Больше матчей
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг13
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
77
79
М.Берреттини
62
67
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
65
63
Е.Герасимов
✓
77
77
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
6
6
Р.Карбаллес
1
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
66
4
1
Р.Надаль
✓
78
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
Больше матчей
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