Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Чеккинато
2
5
Б.Пэр
6
7
7 октября 2019 г.Grandstand
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Онлайн - Марко Чеккинато - Бенуа Пэр

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марко Чеккинато - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Марко Чеккинато
Марко
Чеккинато
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
69
Последние матчи
Больше матчей
Бенуа Пэр
Бенуа
Пэр
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
23
Последние матчи
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