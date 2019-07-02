Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
М.Чеккинато
2
5
Б.Пэр
✓
6
7
7 октября 2019 г.Grandstand
Матч
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Онлайн - Марко Чеккинато - Бенуа Пэр
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марко Чеккинато - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Марко
Чеккинато
Чеккинато
Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст27
ATP рейтинг69
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
67
6
77
М.Чеккинато
79
3
64
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Джумхур
✓
5
6
6
М.Чеккинато
7
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
✓
77
78
2
3
77
М.Чеккинато
63
66
6
6
62
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чеккинато
77
4
3
Д.Миллман
✓
65
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
✓
77
1
А.Бублик
63
0
A
Больше матчей
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Утияма
✓
6
6
Б.Пэр
2
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
3
6
3
П.Каррено
✓
6
3
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бедене
✓
4
6
6
Б.Пэр
6
1
2
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр
✓
77
6
Г.Баррер
64
4
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
✓
3
6
6
Р.Гаске
6
3
4
Больше матчей
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24/08/2019
Безумие в полуфинале Уинстон-Сэйлема: Пэр проиграл Джонсону сет 1:6, а потом не отдал ни гейма
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