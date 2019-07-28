Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Н.Басилашвили
✓
6
1
6
Б.Пэр
4
6
1
8 октября 2019 г.Court 4
Матч
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Комментарии
Онлайн - Николоз Басилашвили - Бенуа Пэр
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг26
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
4
6
6
Р.Албот
6
1
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
6
3
2
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ж.Тсонга
✓
5
6
4
Н.Басилашвили
7
3
1
A
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
2
66
Н.Басилашвили
✓
6
78
Больше матчей
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
2
5
Б.Пэр
✓
6
7
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Утияма
✓
6
6
Б.Пэр
2
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
3
6
3
П.Каррено
✓
6
3
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бедене
✓
4
6
6
Б.Пэр
6
1
2
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр
✓
77
6
Г.Баррер
64
4
Больше матчей
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24/08/2019
Безумие в полуфинале Уинстон-Сэйлема: Пэр проиграл Джонсону сет 1:6, а потом не отдал ни гейма
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