ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Полуфинал

... VS ...

12 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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ATP Masters Шанхай - 12 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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