ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Гарин VS ...
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Кристиан Гарин - ...
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг32
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
1
4
К.Гарин
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
0
A
К.Норри
✓
77
1
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
7
6
К.Гарин
5
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
3
6
3
К.Гарин
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
✓
6
6
К.Эдманд
3
2
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