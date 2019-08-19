ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Гоффен VS Р.Гаске
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Давид Гоффен - Ришар Гаске
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Давид Гоффен - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Давид
Гоффен
Гоффен
Бельгия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст28
ATP рейтинг15
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Гоффен
3
4
ATP Токио
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Гоффен
✓
6
6
Х.Чон
2
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
✓
77
77
Д.Шаповалов
65
62
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
1
710
6
П.Каррено
6
68
0
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
3
2
П.Каррено
✓
6
6
Больше матчей
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
ATP рейтинг42
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
6
Р.Гаске
4
1
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
✓
3
6
6
Р.Гаске
6
3
4
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гранольерс
6
65
4
Р.Гаске
✓
4
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
✓
6
6
2
6
Р.Гаске
4
3
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Гаске
3
4
Д.Гоффен
✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
01/09/2019
Роджер Федерер притворялся немощным в первых матчах, но отдал Гоффену всего 4 гейма
US Open