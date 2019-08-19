ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Гоффен VS Р.Гаске

8 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Давид Гоффен - Ришар Гаске

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Давид Гоффен - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Давид Гоффен
Давид
Гоффен
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
15
Последние матчи
Больше матчей
Ришар Гаске
Ришар
Гаске
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
42
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Новак Джокович в Токио показывает лучший теннис в 2019-м – его невозможно переиграть и забить

ATP Токио
05/10/2019
play
Видео

Роджер Федерер притворялся немощным в первых матчах, но отдал Гоффену всего 4 гейма

US Open
01/09/2019

Федерер против Гоффена на Eurosport 1. Они уже ждут тебя у экрана

US Open
01/09/2019

Главные фотомоменты финала «Мастерса» в Цинциннати между Даниилом Медведевым и Давидом Гоффеном

АТР Masters Цинциннати
19/08/2019