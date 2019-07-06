Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ф.Фоньини
✓
6
6
С.Куэрри
4
2
7 октября 2019 г.Center
Матч
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Онлайн - Фабио Фоньини - Сэм Куэрри
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - Сэм Куэрри на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фабио
Фоньини
Фоньини
Италия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)74
- Возраст32
ATP рейтинг12
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
3
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
4
6
66
Ф.Фоньини
✓
6
4
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
3
4
78
3
Р.Опелка
✓
6
6
66
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Надаль
✓
2
6
6
Ф.Фоньини
6
1
2
Больше матчей
Сэм
Куэрри
Куэрри
США
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)95
- Возраст31
ATP рейтинг45
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Куэрри
63
2
А.Зверев
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
77
66
6
Д.Шварцман
62
78
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
62
1
A
С.Куэрри
✓
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
6
1
63
5
Х.Лондеро
✓
3
6
77
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Куэрри
64
610
А.Рублев
✓
77
712
Больше матчей
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