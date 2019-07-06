Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ф.Фоньини
6
6
С.Куэрри
4
2
7 октября 2019 г.Center
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Онлайн - Фабио Фоньини - Сэм Куэрри

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - Сэм Куэрри на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фабио Фоньини
Фабио
Фоньини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей
Сэм Куэрри
Сэм
Куэрри
СШАСША
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    95
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей

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