Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Норри
7
6
Ж.Симон
5
2
7 октября 2019 г.Grandstand
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Онлайн - Кэмерон Норри - Жиль Симон

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кэмерон Норри - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кэмерон Норри
Кэмерон
Норри
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
64
Последние матчи
Больше матчей
Жиль Симон
Жиль
Симон
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
49
Последние матчи
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