Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Норри
✓
7
6
Ж.Симон
5
2
7 октября 2019 г.Grandstand
Матч
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Онлайн - Кэмерон Норри - Жиль Симон
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кэмерон Норри - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кэмерон
Норри
Норри
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг64
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
66
77
1
Э.Маррей
✓
78
64
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
0
A
К.Норри
✓
77
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
1
4
К.Норри
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
77
6
4
65
77
К.Норри
64
4
6
77
62
Больше матчей
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг49
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
✓
77
77
Ж.Симон
64
62
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар
4
0
Ж.Симон
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
711
6
Ж.Симон
69
2
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил
3
4
Ж.Симон
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
✓
6
0
Ж.Симон
2
0
A
Больше матчей
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