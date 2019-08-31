ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Циципас VS ...
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Стефанос Циципас - ...
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефанос
Циципас
Циципас
Греция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)83
- Возраст21
ATP рейтинг7
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
С.Циципас
6
4
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
✓
78
6
А.Зверев
66
4
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Изнер
63
3
С.Циципас
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
6
3
2
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
6
3
4
С.Циципас
✓
4
6
6
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