ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Циципас VS ...

9 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Стефанос Циципас - ...

ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стефанос Циципас
Стефанос
Циципас
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
7
Последние матчи
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