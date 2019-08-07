Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
Ж.Шарди
•
3
К.Эдманд
2
7 октября 2019 г.Grandstand
Матч
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Онлайн - Жереми Шарди - Кайл Эдманд
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Кайл Эдманд на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг71
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
✓
77
77
Ж.Шарди
6
65
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди
✓
67
6
77
М.Чеккинато
79
3
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Одиночный разряд
Второй раунд
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6
6
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Ж.Шарди
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77
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
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Ж.Шарди
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3
6
66
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
2
A
Ф.Тиафо
✓
4
Больше матчей
Кайл
Эдманд
Эдманд
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст24
ATP рейтинг42
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
4
6
65
Ч.Чжан
✓
6
3
77
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Первый раунд
К.Гарин
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6
6
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Первый раунд
К.Эдманд
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К.Эдманд
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0
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