Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
Ж.Шарди
3
К.Эдманд
2
7 октября 2019 г.Grandstand
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Онлайн - Жереми Шарди - Кайл Эдманд

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Кайл Эдманд на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей
Кайл Эдманд
Кайл
Эдманд
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
42
Последние матчи
Больше матчей

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