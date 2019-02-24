ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Кукушкин VS М.Кечманович
7 октября 2019 г. Начало после 11:30
Show Court 3
Матч
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Онлайн - Михаил Кукушкин - Миомир Кечманович
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
Последние матчи
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4
6
66
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✓
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Миомир
Кечманович
Кечманович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст20
ATP рейтинг50
Последние матчи
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Одиночный разряд
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✓
6
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М.Кечманович
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