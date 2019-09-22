Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
А.Рамос
2
65
Р.Федерер
✓
6
77
8 октября 2019 г.Center
Матч
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Комментарии
Онлайн - Альберт Рамос - Роджер Федерер
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альберт Рамос - Роджер Федерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Альберт
Рамос
Рамос
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст31
ATP рейтинг46
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рамос
✓
6
6
М.Чилич
4
4
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
6
А.Рамос
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
4
6
А.Рамос
0
6
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
5
4
А.Рамос
✓
7
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
62
3
А.Рамос
✓
77
6
Больше матчей
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров
✓
3
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Гоффен
2
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Эванс
2
2
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
3
6
6
6
Д.Джумхур
6
2
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Федерер
✓
4
6
6
6
С.Нагал
6
1
2
4
Больше матчей
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