Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
А.Рамос
2
65
Р.Федерер
6
77
8 октября 2019 г.Center
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Онлайн - Альберт Рамос - Роджер Федерер

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альберт Рамос - Роджер Федерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Альберт Рамос
Альберт
Рамос
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
46
Последние матчи
Больше матчей
Роджер Федерер
Роджер
Федерер
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей

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