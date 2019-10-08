ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд
... VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - ... - ...
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
08/10/2019
Медведев эффектно завершил оба сета, а еще шикарно обвел Норри на приеме
ATP Masters Шанхай
Видео
08/10/2019
«Ждал тяжелого матча. Рад, что победил меньше чем за час». Медведев после победы в Шанхае
ATP Masters Шанхай