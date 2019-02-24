Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
П.Куэвас
•
1
2
К.Гарин
6
4
7 октября 2019 г.Court 4
Матч
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Комментарии
Онлайн - Пабло Куэвас - Кристиан Гарин
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Кристиан Гарин на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Куэвас
Куэвас
Уругвай
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг48
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Хачанов
✓
6
79
П.Куэвас
2
67
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
77
4
6
4
1
К.Майхрзак
✓
63
6
2
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Сок
4
5
65
П.Куэвас
✓
6
7
77
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Рууд
✓
6
77
П.Куэвас
3
64
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Новак
77
0
2
П.Куэвас
✓
61
6
6
Больше матчей
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг32
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
0
A
К.Норри
✓
77
1
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
7
6
К.Гарин
5
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
3
6
3
К.Гарин
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
✓
6
6
К.Эдманд
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
5
3
А.Де Минаур
✓
6
7
6
Больше матчей
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