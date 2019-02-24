Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
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П.Куэвас
1
2
К.Гарин
6
4
7 октября 2019 г.Court 4
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Онлайн - Пабло Куэвас - Кристиан Гарин

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Кристиан Гарин на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Куэвас
Пабло
Куэвас
УругвайУругвай
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Кристиан Гарин
Кристиан
Гарин
ЧилиЧили
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
32
Последние матчи
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