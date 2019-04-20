ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Опелка VS Д.Лайович
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Райлли Опелка - Душан Лайович
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Райлли Опелка - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Райлли
Опелка
Опелка
США
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)100
- Возраст22
ATP рейтинг53
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Опелка
3
64
Д.Миллман
✓
6
77
ATP Токио
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Опелка
✓
6
6
Я.Утияма
3
3
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
✓
77
77
Ж.Симон
64
62
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
3
4
Р.Опелка
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
4
4
62
Д.Кёпфер
✓
6
6
77
Больше матчей
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг29
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
6
3
4
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Лайович
3
3
Л.Харрис
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
✓
6
4
6
Х.Лондеро
2
6
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Кудла
✓
7
7
0
6
Д.Лайович
5
5
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Дарсис
5
3
3
Д.Лайович
✓
7
6
6
Больше матчей
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