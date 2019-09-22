ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд
Р.Федерер VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Роджер Федерер - ...
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рамос
2
65
Р.Федерер
✓
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров
✓
3
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Гоффен
2
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Эванс
2
2
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
3
6
6
6
Д.Джумхур
6
2
3
4
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