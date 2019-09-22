ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд

Р.Федерер VS ...

10 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Роджер Федерер - ...

ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роджер Федерер
Роджер
Федерер
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
3
Последние матчи
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