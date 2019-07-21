Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
Г.Монфис
2
Л.Сонего
•
2
7 октября 2019 г.Show Court 3
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Лоренцо Сонего
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Лоренцо Сонего на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг11
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
4
77
3
Д.Изнер
✓
6
65
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
5
4
А.Рамос
✓
7
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
П.Андухар
1
2
2
Больше матчей
Лоренцо
Сонего
Сонего
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)73
- Возраст24
ATP рейтинг55
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
6
3
4
Х.Чон
✓
3
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
1
4
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
✓
6
77
О.Отте
2
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
✓
6
6
6
М.Гранольерс
3
4
4
Больше матчей
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