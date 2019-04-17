Смотри также

Онлайн - Николоз Басилашвили - Раду Албот

ATP Masters Шанхай - 06 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 06 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.