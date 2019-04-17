Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Н.Басилашвили
✓
4
6
6
Р.Албот
6
1
3
6 октября 2019 г.Center
Матч
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Онлайн - Николоз Басилашвили - Раду Албот
ATP Masters Шанхай - 06 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 06 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг17
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
6
3
2
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ж.Тсонга
✓
5
6
4
Н.Басилашвили
7
3
1
A
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
2
66
Н.Басилашвили
✓
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Кёпфер
✓
6
77
4
6
Н.Басилашвили
3
65
6
1
Больше матчей
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг45
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
77
3
4
Я.Утияма
✓
62
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
6
7
Ф.Крайинович
3
5
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено
✓
6
6
Р.Албот
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Зверев
✓
6
6
3
4
6
Р.Албот
1
3
6
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
4
2
Д.Шварцман
✓
6
6
Больше матчей
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