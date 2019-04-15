Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ж.Соуза
2
6
77
Ф.Крайинович
6
4
65
6 октября 2019 г.Center
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Онлайн - Жоау Соуза - Филип Крайинович

ATP Masters Шанхай - 06 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 06 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жоау Соуза
Жоау
Соуза
ПортугалияПортугалия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
62
Последние матчи
Больше матчей
Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
49
Последние матчи
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