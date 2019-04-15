Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ж.Соуза
✓
2
6
77
Ф.Крайинович
6
4
65
6 октября 2019 г.Center
Матч
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Комментарии
Онлайн - Жоау Соуза - Филип Крайинович
ATP Masters Шанхай - 06 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 06 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг62
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Ж.Соуза
5
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Харрис
✓
65
6
6
Ж.Соуза
77
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
6
65
6
Ф.Оже-Альяссим
4
77
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
3
4
Ж.Соуза
✓
1
6
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Чорич
✓
3
77
6
Ж.Соуза
6
65
1
Больше матчей
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг49
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
6
7
Ф.Крайинович
3
5
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
Л.Пуй
✓
4
7
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
4
3
Ф.Крайинович
✓
3
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
5
4
Ф.Крайинович
✓
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
3
6
4
66
С.Штебе
✓
6
4
6
78
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08/07/2019
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01/06/2019
Циципас полтора дня бодался с Крайиновичем и стал первым за 83 года греком в четвертом круге «РГ»
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