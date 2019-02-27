Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
Х.Хуркач
•
3
Ч.Чжан
3
6 октября 2019 г.Center
Матч
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Онлайн - Хуберт Хуркач - Чжичжэнь Чжан
ATP Masters Шанхай - 06 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуберт Хуркач - Чжичжэнь Чжан на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 06 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хуберт
Хуркач
Хуркач
Польша
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)81
- Возраст22
ATP рейтинг36
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
6
6
Х.Хуркач
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди
✓
3
6
66
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач
✓
6
3
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Х.Хуркач
✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
Больше матчей
Чжичжэнь
Чжан
Чжан
Китай
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)-
- Возраст22
ATP рейтинг213
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Тим
✓
6
6
Ч.Чжан
3
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
4
6
65
Ч.Чжан
✓
6
3
77
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Сеппи
✓
77
4
710
Ч.Чжан
64
6
68
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
5
2
Ч.Чжан
✓
7
6
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Чжан
3
77
2
A
Э.Маррей
✓
6
63
4
Больше матчей
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