Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
Х.Хуркач
3
Ч.Чжан
3
6 октября 2019 г.Center
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Онлайн - Хуберт Хуркач - Чжичжэнь Чжан

ATP Masters Шанхай - 06 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуберт Хуркач - Чжичжэнь Чжан на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 06 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хуберт Хуркач
Хуберт
Хуркач
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей
Чжичжэнь Чжан
Чжичжэнь
Чжан
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
213
Последние матчи
Больше матчей

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